Экстремальный Jaguar поставил новый рекорд круга

Седан Jaguar XE SV Project 8 установил рекорд круга на автодроме Дубай.

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Суперседану Jaguar XE SV Project 8 уже принадлежит несколько рекордов. Теперь к ним добавилось время прохождения круга автодрома Дубай. Круг длиной 5,39 км машина преодолела за 2 минуты 18,81 секунды.

Эта машина — самый экстремальный в истории Jaguar седан. Машина разработана на базе седана XE, который прошел подготовку в отделении Special Vehicle Operations. В Jaguar планируют выпустить всего 300 экземпляров этой машины, чтобы сохранить ее эксклюзивность.

Jaguar XE SV Project 8 в ноябре 2017 года стал быстрейшим серийным автомобилем на Северной петле Нюрбургринга, а в сентябре прошлого года — на американской трассе Лагуна Сека.

Новый рекорд скорости был установлен пилотом и инженером Jaguar Land Rover Хави Баррио Дуато. В этом ему помог богатый водительский опыт, приобретенный за десятилетия работы в Испании и Китае.

Седан Jaguar XE SV Project 8 оснащен 5-литровым двигателем V8 мощностью 600 л.с. До 100 км/ч машина способна разогнаться всего за 3,7 секунды, а ее максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Фото: Jaguar Land Rover