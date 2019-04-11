Нефтяники согласились снизить цены на дизтопливо до уровня октября 2018-го. Посевная на носу!

Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства.

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Не за горами полевые работы, и ситуацию с топливом следует сделать более комфортной, особенно для сельхозпроизводителей, посчитали в правительстве. Поэтому удалось договориться с нефтяниками в период посевной кампании снизить цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года. Речь о летнем, более дешевом в производстве дизтопливе.

«С нефтяниками мы буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: о том, что сейчас используется летний дизель, они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года. Это другой продукт, с другой себестоимостью (летний дизель), он и ниже, это позволит снизить ещё на 1,3–1,7 рубля на литр цену дизельного топлива, прежде всего для сельхозпроизводителей», — рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

На это президент заметил, что хотя мировые рынки для нас важны, необходимо держать под контролем ситуацию, прежде всего на внутреннем рынке, особенно с учетом весенне-полевых работ. И поручил Дмитрию Козаку вместе с Министерством сельского хозяйства за этим внимательно наблюдать.

Напомним, в прошлом году Правительство России заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо, а в конце марта его продлили до 1 июля. За это им пообещали увеличить бюджетные компенсации за счет корректировки демпфирующего механизма.

В России планируют внедрить систему прослеживаемости топлива «от НПЗ до бензобака». Сейчас Росстандарт занимается ее проработкой.

Можно ли сэкономить, выбрав дизельную машину вместо бензиновой? На этот и другие вопросы отвечает наш корреспондент.

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