Тюнинг в законе: Медведев подписал нужное постановление

Согласно ему упрощается процедура согласования переделок в автомобиле и вносится ряд запретов.

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Многострадальный законопроект подготовила ГИБДД: впервые он был опубликован еще в 2017 году, но Минэкономразвития дало на него отрицательный отзыв. После доработок его вновь рассмотрели в правительстве, после чего Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. В сопроводительной записке к постановлению говорится о том, что ранее процесс был «сложным, запутанным и дорогостоящим», теперь же он станет «прозрачным и понятным».

В соответствии с постановлением, вносить изменения в конструкцию транспортных средств можно будет после получения разрешения в Госавтоинспекции. Для этого необходимо предоставить документы, среди которых заключение экспертизы испытательной лаборатории.

Перечислены и причины, которые могут стать отказом в выдаче разрешения. Среди них: изменения, ведущие к уничтожению идентификационного номера, изменение колесной базы, увеличение максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.

После внесения изменений владелец вновь направляется в ГИБДД, которая по итогам осмотра либо выдает новое свидетельство о регистрации транспортного средства, либо отказывает в его выдаче. В результате возможность проведения оценки соответствия машины в нарушение требований технического регламента будет исключена.

Летом 2016 года ГИБДД усилила внимание к переделанным автомобилям. На дорогах проходили рейды, в которых инспекторы вылавливали автомобили с переделанными салонами, лифтованной подвеской, большими колесами, шноркелем, силовыми бамперами, дополнительным баком и лебедками.

Один из любителей тюнинга дошел до Верховного суда с требованиями легализации переделок в своей Ладе Приоре.

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