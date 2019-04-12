Голыми руками! Гаишник вежливо выломал стекло в автомобиле

Правда, сначала он не менее вежливо попросил нарушителя выйти из автомобиля. Водитель не подчинился...

Почему инспектор попросил водителя выйти из автомобиля, осталось за кадром, но, видимо, было за что, рядом много свидетелей инцидента, и они на стороне стража порядка.

В Москве очень упорный гаишник остановил нарушителя, но тот заперся в салоне и не торопился выходить. После предупреждения полицейский легко выламывает стекло водительской двери, ухватившись за край голыми руками. И вновь вежливо просит выйти из автомобиля. Что в конце концов нарушителю приходится это сделать, потому что видно, что с таким стражем порядка шутки плохи — он хотя и вежливый, но очень упорный. При этом никакой ненормативной лексики, только «уважаемый» и «будьте добры».

Другие видеосюжеты ищите по ссылке.

Видео: YouTube

