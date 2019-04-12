Голыми руками! Гаишник вежливо выломал стекло в автомобиле

Почему инспектор попросил водителя выйти из автомобиля, осталось за кадром, но, видимо, было за что, рядом много свидетелей инцидента, и они на стороне стража порядка.
В Москве очень упорный гаишник остановил нарушителя, но тот заперся в салоне и не торопился выходить. После предупреждения полицейский легко выламывает стекло водительской двери, ухватившись за край голыми руками. И вновь вежливо просит выйти из автомобиля. Что в конце концов нарушителю приходится это сделать, потому что видно, что с таким стражем порядка шутки плохи — он хотя и вежливый, но очень упорный. При этом никакой ненормативной лексики, только «уважаемый» и «будьте добры».
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Видео: YouTube
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