Volkswagen отзывает Teramont из-за проблем с подвеской

Всего под сервисную кампанию попали почти 300 кроссоверов, у которых обнаружены дефектные пружины.

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

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Volkswagen объявил о начале очередной отзывной кампании, под которую попал 281 кроссовер Teramont. Все эти автомобили были реализованы дилерами в период с 2018 по 2019 годы.

Выяснилось, что задние витые пружины подвески кроссовера изготовлены из стали ненадлежащего качества, вследствие чего они могут лопаться, повреждая при этом шины задних колес.

Для устранения дефекта владельцам Volkswagen Teramont необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера Volkswagen, мастера которого абсолютно бесплатно заменят дефектные пружины на новые.


О необходимости явки в сервис владельцев отзываемых кроссоверов оповестят представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословн...

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