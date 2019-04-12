Volkswagen отзывает Teramont из-за проблем с подвеской

Volkswagen объявил о начале очередной отзывной кампании, под которую попал 281 кроссовер Teramont. Все эти автомобили были реализованы дилерами в период с 2018 по 2019 годы.
Выяснилось, что задние витые пружины подвески кроссовера изготовлены из стали ненадлежащего качества, вследствие чего они могут лопаться, повреждая при этом шины задних колес.
Для устранения дефекта владельцам Volkswagen Teramont необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера Volkswagen, мастера которого абсолютно бесплатно заменят дефектные пружины на новые.
О необходимости явки в сервис владельцев отзываемых кроссоверов оповестят представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.
- Предыдущая сервисная кампания проводилась Фольксвагеном в марте и касалась моделей Caddy и Passat.
- До этого, в феврале, Volkswagen объявлял об отзыве автомобилей Caravelle, Golf и Passat.
Фото: Volkswagen
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