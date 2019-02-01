Volkswagen отзывает опасные для жизни автомобили

Под отзывную кампанию попали машины Caravelle, Golf и Passat, купленные в период с 2002 по 2004 годы.

В России объявлен добровольный отзыв 38 автомобилей Volkswagen Caravelle, Golf и Passat, которые были проданы на территории нашей страны в период с 2002 по 2004 годы.

У этих машин обнаружены дефектные фронтальные подушки безопасности водителя. Из-за повышенной влажности пиротехнического агента газогенератора его корпус во время срабатывания разлетается на осколки и может ранить и даже убить водителя.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера Volkswagen, мастера которого абсолютно бесплатно заменят неисправный газогенератор фронтальной подушки безопасности со стороны водителя.

О необходимости явиться в сервис владельцев отзываемых машин оповестят уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попадает под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов отзываемых транспортных средств, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Volkswagen