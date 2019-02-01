Volkswagen отзывает опасные для жизни автомобили

В России объявлен добровольный отзыв 38 автомобилей Volkswagen Caravelle, Golf и Passat, которые были проданы на территории нашей страны в период с 2002 по 2004 годы.
У этих машин обнаружены дефектные фронтальные подушки безопасности водителя. Из-за повышенной влажности пиротехнического агента газогенератора его корпус во время срабатывания разлетается на осколки и может ранить и даже убить водителя.
Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера Volkswagen, мастера которого абсолютно бесплатно заменят неисправный газогенератор фронтальной подушки безопасности со стороны водителя.
О необходимости явиться в сервис владельцев отзываемых машин оповестят уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попадает под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов отзываемых транспортных средств, опубликованным на сайте Росстандарта.
- Предыдущий отзыв автомобилей Volkswagen проводился в конце декабря. Тогда под сервисную кампанию попали и машины марок Audi и Skoda.
- Несколькими днями ранее был объявлен отзыв кроссоверов Tiguan, электроника потолочных люков которых могла коротить. Но это не все: некоторые Тигуаны, а также седаны Polo отзывались тогда из-за замерзания охлаждающей жидкости.
- В декабре 2018 года под отзыв попал и Volkswagen Touareg, который подвели замки ремней безопасности задних пассажиров.
Фото: Volkswagen
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