BMW и Volkswagen снова нашли дефектные машины в России

Немецкие автопроизводители проводят сервисные кампании моделей BMW X5, Volkswagen Caddy и Passat.

Материалы по теме BMW отзывает в России почти 30 тысяч опасных автомобилей

BMW отзывает в России пять кроссоверов X5 (G05), которые были куплены в период с 2018 по 2019 года. Причиной сервисной кампании стали винты привинчивания ремня безопасности к переднему левому сиденью, а также механизма переднего левого сиденья к днищу кузова. И те, и другие винты могут быть затянуты слишком слабо, из-за чего вероятно появление в салоне посторонних шумов. Сами же винты, разболтавшись, могут испортить свои посадочные места. Для устранения дефекта необходимо проверить крутящий момент затяжки винтов и, при необходимости, затянуть их или заменить.

Компания же Volkswagen объявила об отзыве 13 автомобилей Caddy, купленных в период с 2018 по 2019 годы. У них были перепутаны стороны нетканого материала наполнителя спинки сиденья. В результате того, что перфорация оказалась не с той стороны, боковая подушка безопасности в случае ДТП может сработать недолжным образом. Для устранения данного дефекта потребуется проверка наполнителя спинок обоих передних сидений и его замена при необходимости.

Также Volkswagen отзывает два автомобиля Passat, купленных в период с 2015 по 2018 годы, у которых обнаружен дефект панорамного подъемно-сдвижного люка: клеевое соединение его накладки и рамы может быть недостаточно прочным, из-за чего детали прилегают друг к другу непрочно. Для устранения дефекта потребуется замена накладки сдвижного люка.

О необходимости ремонта в рамках отзывной кампании владельцев машин известят официальные представители BMW и Volkswagen. Узнать о том, что ваш автомобиль попал под отзыв, можно и самостоятельно, сверив его VIN-код со списками кодов отзываемых транспортных средств, размещенными на сайте Росстандарта:

Для ремонта отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего дилера, где мастера проведут все работы бесплатно.

Фото: BMW, Vokswagen