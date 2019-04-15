Депутат Милонов подрался на штрафстоянке

Сотрудники последней утверждают, что парламентарию просто прищемило руку автоматической дверью.

С недавних пор эвакуаторщики в Санкт-Петербурге получили доступ к базе ГИБДД и теперь могут не только выписывать штрафы за неоплаченную парковку, но и эвакуировать автомобили на спецстоянку. Одной из их жертв стал скандально известный депутат Госдумы Виталий Милонов.

Версии сторон сильно разнятся. Милонов утверждает, что как только потянулся к депутатскому удостоверению, сотрудник спецстоянки его ударил. Сотрудники же говорят о том, что Виталию Милонову просто прищемило руку автоматической дверью и никакого рукоприкладства не было.

Вся потасовка произошла из-за автомобиля, который был эвакуирован на спецстоянку на Трухачевских островах. Милонов утверждает, что машине в ходе эвакуации были нанесены повреждения, сотрудники это отрицают. На нескольких записях, которые вели стороны конфликта, факта самой драки не зафиксировано.

Сотрудники спецстоянки говорят, что Милонов приехал со своим другом забирать его Opel Corsa, но так как у последнего не было документа, удостоверяющего личность, выдать ему машину отказались. Тогда в бой и вступил Виталий Милонов. Это выглядит логичным, ведь сам Милонов всегда говорил, что он патриот, и даже купил две Лады Весты.

Пока же Виталий Милонов намерен добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников спецстоянки. Пресс-служба местной полиции хранит гордое молчание.

Ранее Виталий Милонов предложил приравнять велосипедистов к водителям и лишать их водительских прав.

Другая инициатива парламентария: поголовная проверка всех водителей на наркотики.

Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС