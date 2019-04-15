Пять человек погибли при лобовом столкновении

Материалы по темеВодитель едва не заснул за рулем маршрутного такси
Сегодня ночью на участке трассы «Урал», проходящем через село Симбухово Мокшанского района Пензенской области, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Lada Largus с грузовиком МАЗ. В результате водитель и все пассажиры легковой машины погибли на месте.
«15 апреля в 1:00 на 590-м км автомобильной дороги М5 „Урал“ в селе Симбухово Мокшанского района водитель автомашины Лада Ларгус, мужчина 1970 года рождения, житель Республики Башкортостан, произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем МАЗ под управлением мужчины 1986 года рождения, жителя Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе МВД Пензенской области.
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
«В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомашины Лада Ларгус — трое мужчин, 1958, 1964 и 1983 годов рождения, и женщина 1983 года рождения — погибли на месте ДТП», — рассказали в полиции.
По факту аварии полицейскими проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Фото: depositphotos.com
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