Пять человек погибли при лобовом столкновении

Может ли гаишник отобрать телефон за то, что я снимал видео?

Может, если он наглый и физически сильный правонарушитель! Шутка. Нормы поведения сотрудников ГИБДД детально изложены в федеральном законе «О полиции», глава вторая. Согласно ей, инспектор должен быть предельно вежлив и корректен, при несении службы обязан стремиться «обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан».