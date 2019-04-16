Volkswagen собирается экономить на чернилах для картриджей

VW отказывается от цветных принтеров! Это один из пунктов оптимизации компании.

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В будущем Volkswagen не станет закупать цветные принтеры, кроме того, будет искать, где бы еще сэкономить. С апреля этого года количество цветных отпечатков на заводах в Вольфсбурге, Касселе, Зальцгиттере, Эмдене и Брауншвейге, а также на заводе коммерческих автомобилей в Ганновере снизят до минимума, а на большинстве существующих устройств отключат функцию цвета.

В прошлом году различные службы предприятий напечатали почти 140 миллионов страниц, половину из которых — в цвете. Речь о цветных диаграммах, красочных презентациях, иногда и инструкциях для рабочих на сборке. Однако сейчас спохватились — цветная страница обходится в четыре раза дороже черно-белой, поэтому, если отказаться от «красивостей», можно существенно сэкономить! Что это возврат в каменный век — никого, похоже, не волнует.

«Здесь огромный потенциал экономии», говорится в письме сотрудникам компании VW, разосланном на прошлой неделе. Поэтому совет директоров и принял такое решение, исключения будут строго оговорены, при этом доля цветных отпечатков должна составлять меньше 5 процентов.

В любом случае, Volkswagen ужесточает программу экономии из-за миллиардов евро будущих инвестиций в электронную мобильность и оцифровку основного бренда.

В связи с этим в ближайшие пять лет планируется сократить от 5000 до 7000 сотрудников. С помощью автоматизации рутинной работы, экономии материалов и сокращении модельного ряда с 2023 года планируется дальнейшее снижение затрат.

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