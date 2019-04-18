Volkswagen назвал цены новой версии Touareg Exclusive

Touareg Exclusive встроился в «нишу» между версиями Status и R-Line. Автомобиль в новой комплектации предложат с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором 3 л мощностью 249 л.с., 8-диапазонным автоматом и полным приводом.
В оснащение новой версии входят 19-дюймовые колесные диски Osorno, светодиодные матричные фары с системой Dynamic Light Assist, тонировка задних стекол, атермальное ветровое стекло с обогревом и звукоизоляцией, а также омыватели фар.
Покупатель сможет выбрать между двумя стилями интерьера — технологичным Elegance или уютным Atmosphere. Их можно дополнить пакетом кожаной отделки Savona с сиденьями ergoComfort с активной вентиляцией и функцией массажа спереди и обогревом сзади.
В комплектацию Exclusive входят пакет «Память» с памятью настроек передних сидений, боковых зеркал и рулевой колонки и пакет «Свет и обзор», включающий функцию задержки выключения фар и двойные противосолнечные козырьки.
Комфорт в салоне обеспечит 4-зонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром и возможностью управления с задних сидений, кокпит Innovision с навигационной системой Discover Premium и цифровой приборной панелью, доводчики дверей, а также проекция данных на лобовое стекло.
Среди умных помощников водителя есть пакет «Парковка» — это камера заднего вида и парковочный ассистент; система контроля давления в шинах; адаптивный круиз-контроль, включающий функцию stop&go и ограничитель скорости, а также ассистент смены полосы Side Assist.
Touareg Exclusive с бензиновым мотором мощностью 249 л.с. предложат за 4 млн 259 тыс. рублей, а с дизельным двигателем такой же мощности — за 4 млн 799 тыс. рублей.
- В декабре прошлого года под отзыв попали 178 внедорожников VW Touareg по причине того, что держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за производственного брака оказался недостаточно прочным.
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Фото: Volkswagen
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