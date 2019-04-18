Volkswagen назвал цены новой версии Touareg Exclusive

Марка представила свой флагман Touareg в новом исполнении — Exclusive. Цены на автомобиль стартуют от 4 млн 259 тыс. рублей.

Материалы по теме Выбираем лучший полный привод: тест на полигоне

Touareg Exclusive встроился в «нишу» между версиями Status и R-Line. Автомобиль в новой комплектации предложат с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором 3 л мощностью 249 л.с., 8-диапазонным автоматом и полным приводом.

В оснащение новой версии входят 19-дюймовые колесные диски Osorno, светодиодные матричные фары с системой Dynamic Light Assist, тонировка задних стекол, атермальное ветровое стекло с обогревом и звукоизоляцией, а также омыватели фар.

Покупатель сможет выбрать между двумя стилями интерьера — технологичным Elegance или уютным Atmosphere. Их можно дополнить пакетом кожаной отделки Savona с сиденьями ergoComfort с активной вентиляцией и функцией массажа спереди и обогревом сзади.

В комплектацию Exclusive входят пакет «Память» с памятью настроек передних сидений, боковых зеркал и рулевой колонки и пакет «Свет и обзор», включающий функцию задержки выключения фар и двойные противосолнечные козырьки.

Комфорт в салоне обеспечит 4-зонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром и возможностью управления с задних сидений, кокпит Innovision с навигационной системой Discover Premium и цифровой приборной панелью, доводчики дверей, а также проекция данных на лобовое стекло.

Среди умных помощников водителя есть пакет «Парковка» — это камера заднего вида и парковочный ассистент; система контроля давления в шинах; адаптивный круиз-контроль, включающий функцию stop&go и ограничитель скорости, а также ассистент смены полосы Side Assist.

Touareg Exclusive с бензиновым мотором мощностью 249 л.с. предложат за 4 млн 259 тыс. рублей, а с дизельным двигателем такой же мощности — за 4 млн 799 тыс. рублей.

Фото: Volkswagen