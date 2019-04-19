ГИБДД снова меняет правила сдачи экзамена на права

Госавтоинспекция планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права. Изменения претерпят и сами экзаменационные билеты.

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Госавтоинспекция работает над системой дифференцированной оценки при сдаче теоретического экзамена в автошколах, то есть она будет зависеть от того, насколько задача влияет на безопасность дорожного движения. Ошибки в ответах будут оцениваться по степени возможных рисков в случае, если такое неверное решение человек примет в реальной ситуации. Так, если экзаменующийся дал неверный ответ в ситуации, где это могло бы спровоцировать ДТП, экзамен завершается, сообщает РИА «Новости».

Задачи для теоретического экзамена также изменятся: их количество увеличится, и, кроме того, их разделят по принадлежности к определенной категории транспортных средств. При этом ведомство собирается ориентироваться на международный опыт. Например, при сдаче экзамена по категории «А» билет будет состоять из задач, относящихся к проверке теоретических знаний управления только мототранспортными средствами.

Сейчас ведомство прорабатывает вопросы количества задач и наполнения билетов, но нововведения на экзаменах в ГИБДД планируют ввести уже в следующем году.

Есть мнение, что некоторым людям просто не дано водить машину, не стоит и пытаться. Так ли это на самом деле — в материале нашего автора.

Некоторым навыкам не учат в автошколах, их новички за рулем приобретают только с опытом. О слабых местах в обучении можно узнать здесь.



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