Технологии Apple не дают владельцам отпирать свои автомобили

Некоторые современные разработки в силу своих особенностей могут случайно блокировать работу других систем.

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Выяснилось, что электронный карандаш Apple Pencil 2 блокирует работу ключей некоторых автомобилей. Об этой проблеме заявляют владельцы карандашей: электронные брелоки перестают отпирать двери машин, пока карандаш заряжается.

Apple Pencil 2 — это периферийное устройство для iPad Pro, напоминающее стилус. Оно используется чаще художниками и другими творческими людьми для быстрых набросков пришедших им в головы идей. Отличительной особенностью Pencil 2 по сравнению с предыдущей моделью является наличие индуктивной (беспроводной) зарядки.

Во время зарядки Apple Pencil 2 генерирует частоты, которые могут мешать работе автомобильных ключей, пишет американское издание The Drive. Это не такая уж серьезная проблема, но она раздражает: чтобы попасть в автомобиль, необходимо либо отпирать двери вручную, либо прекращать заряжать Apple Pencil 2, открепив его от грани планшета iPad Pro.

В отличие от программных ошибок, эта проблема не может быть исправлена, так как связана с аппаратным обеспечением. При этом во время работы Apple Pencil 2 не мешает пользоваться электронными ключами автомобилей, так как в этот момент он генерирует частоты в совершенно другом диапазоне. Кроме того, отмечается, что карандаш во время зарядки блокирует сигналы далеко не всех автомобильных ключей.

Дальнейшее развитие технологий будет приводить к тому, что подобные ситуации перестанут быть редкостью. Но это нестрашно, скорее, забавно. Главное, чтобы эти конфликты не угрожали жизни людей.

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Фото: Apple