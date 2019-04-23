Лимузин Ким Чен Ына прибыл во Владивосток. А где же лидер КНДР?

Как я отменял штраф за парковку — и выиграл!

Автору пришел штраф за неоплату парковки. Но он точно помнил, что никаких знаков, указывающих, что парковка в этом месте платная, не было. Будучи уверенным в своей правоте, решил бороться за справедливость.