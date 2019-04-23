Лимузин Ким Чен Ына прибыл во Владивосток. А где же лидер КНДР?

Черный лимузин сняли на видео в кампусе ДВФУ (Дальневосточного федерального университета), где, как ожидается, северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Видно, как черный тонированный лимузин заезжает через центральные ворота кампуса в сопровождении полицейских машин, за ним следуют несколько автобусов.
Ожидается, что президент России Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном 24–25 апреля. 23 апреля северокорейский лидер приедет в Россию на своем бронепоезде, сообщает агентство «Интерфакс».
Это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, предыдущая встреча глав России и КНДР прошла в 2011 году, тогда встречались лидер КНДР Ким Чен Ир и президент России на тот момент Дмитрий Медведев.
- На встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином первый прибыл в черном лимузине Mercedes-Benz в окружении дюжины бегущих охранников.
- Иногда лидер КНДР не чурается передвигаться и на нашей Ладе Приоре.
Видео: YouTube
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