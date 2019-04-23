Cкидку при оплате штрафа для нарушителей ПДД предложили отменить. Но не для всех

«Шустрых меньше стало» — что думает водитель трамвая о нас, автомобилистах В профессии водителя трамвая романтики мало: встаешь ни свет ни заря, пассажиры то и дело норовят потрепать нервы, а тут еще и автолюбители под колеса лезут... И все же Алексей Илюшин, который водит трамвай уже десять лет, не променяет свою работу даже на руководительское кресло. Как я отменял штраф за парковку — и выиграл! Автору пришел штраф за неоплату парковки. Но он точно помнил, что никаких знаков, указывающих, что парковка в этом месте платная, не было. Будучи уверенным в своей правоте, решил бороться за справедливость. Промыл дроссельную заслонку. Надо ли теперь «обучать» электронику? На форуме «За рулем» возник вопрос о необходимости заново адаптировать электронный дроссель после промывки. Автовладельцу отвечает эксперт.