Cкидку при оплате штрафа для нарушителей ПДД предложили отменить. Но не для всех

Речь идет о тех автомобилистах, которые постоянно нарушают ПДД, а потом спокойно пользуются этой льготой.

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Сейчас в России действует 50%-ная скидка на ряд нарушений ПДД, если штраф уплачен своевременно, в 20-дневный срок с даты вынесения постановления. Однако льгота действует и для добросовестных автомобилистов, и для тех, кто нарушает постоянно. Вот для них такую возможность следует отменить. С этим предложением на конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 г.» выступил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Хотя он не отрицает, что возможность индексации штрафов должна быть, должна существовать система скидок и возможность досрочно оплачивать штрафы.

«Я считаю, что для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права — оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота», — передает слова Максима Ликсутова АГН «Москва».

Фото: depositphotos.com

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