Имеют ли негосударственные комплексы видеофиксации нарушений ПДД право на существование? ЗР считает, что да. Но лишь при соблюдении некоторых условий.

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— А вот у Манджуро за обедом водку подают, — сказал Изя.

— Стукач! — сказал ему Гейгер с упреком.

— Почему это?- удивился Изя.

— Если Манджуро в рабочее время жрет водку, я должен его наказать.

А. и Б. Стругацкие, «Град обреченный»

На Руси во все времена презирали стукачей. Слово «ябеда» в детстве было оскорбительным. Донос и клевета считались почти что синонимами. А глагол «крысятничать» говорит сам за себя. И поэтому появление камер видеофиксации, установленных на дорогах не гаишниками, а предпринимателями, сразу же обрело негативный оттенок. Дескать, они будут «стучать» на себе подобных. Такие камеры ломают, обстреливают — в общем, портят всеми силами.

Честно говоря, я тоже не испытываю никаких симпатий к людям, выбравшим подобный способ заработка. Всегда считал, что человек должен что-то творить, создавать, изобретать, а не караулить в кустах треногу с электроникой… И неважно, что караулят не сами предприниматели, а наемные «труженики». Но если отбросить подобные размышления, то получится, что по сути такие вот «частные» устройства видеофиксации ничем не отличаются от «государевых». И какая мне разница, спрятана ли техника в кустах или нависает над дорогой?

Сама по себе камера денег не печатает. Предприниматель, пройдя конкурсный отбор, должен заключить договор с муниципалами на «поставку информации» — назовем это так. И алгоритм, по которому работа его комплекса в итоге преобразуется в «письмо счастья» нарушителю, аналогичен поведению камеры на столбе. При этом ставить свою камеру где попало запрещено: места их размещения определяют гаишники. Передвинул камеру по собственному разумению — не получишь ничего. А сумму заработка определяет договор.

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можно не любить комплексы видеофиксации как явление, но нет никаких аргументов против частников

Иными словами,. Платить штрафы неохота никому, это понятно, но рецепт простой: соблюдай ПДД. А если заметил вопиющую глупость (типа дорожных знаков, забытых после ремонтных работ ) — сообщите! Согласитесь, что это — не стукачество!

Многие водители почему-то убеждены, что о наличии камер видеофиксации их обязаны предупреждать, как в европах. Мол, а вот о частниках никакие дорожные указатели ничего не сообщают, а это — не демократично! Простите, а зачем вам такое предупреждение? Чтобы успели притормозить именно тут, а потом спокойно гнать дальше? А по Правилам ездить не пробовали? Или нужен огромный щит с надписью «На этом участке надо соблюдать Закон»?

Лично мне — не нужен. Да и другим, я думаю, тоже.

Психологию тех же американцев, которые охотно стучат в полицию на соседа, неправильно распивающего пиво, нам не понять. Хотя попытаться можно. Достаточно представить себе, что подобные «стукачи» искренно считают, что своими действиями они наводят порядок в своем доме, на своей дороге и в своей стране. А тот, на кого они доносят, разрушает этот порядок, то есть является преступником. Вот и всё оправдание. Пишем же мы жалобы на тех, кто не ремонтирует дороги и не устраняет аварии…

В общем, лично я не против, если камерами видеорегистрации утыкают хоть каждый метр дорожного полотна. При условии, конечно же, что эти камеры не будут врать, а дорожные знаки будут разумными. Но к форме собственности это отношения уже не имеет.