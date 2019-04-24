Geely готовит выпуск кроссовера типа Toyota Highlander

Китайское патентное бюро вновь невольно стало источником новостей: оно опубликовало фотографии нового кроссовера Geely, который может быть представлен в конце этого или начале следующего года.
Машина пока не имеет имени и носит внутризаводской индекс VF12. Длина кроссовера равна 4835 мм, размер колесной базы составляет 2885 мм. То есть машина рассчитана на три ряда сидений. В патентной заявке именно Toyota Highlander взят за отправную точку для сравнения размеров.
О том, какими силовыми агрегатами будет оснащаться Geely VF12, пока остается только догадываться. Вероятнее всего, это будет 1,5-литровый турбомотор, разработанный Volvo (177 л.с.), и 1,8-литровый двигатель собственной разработки (184 л.с.). В пару первому предложат 7-ступенчатую роботизированную коробку передач, второй же будет работать с классическим 6-диапазонным автоматом.
Машина достаточно богато оснащена: в списке оборудования матричные светодиодные фары, панорамная крыша, парктроник с камерой заднего вида.
- Недавно Geely спасла марку smart, став партнером концерна Daimler AG.
- У Geely есть еще и концепт Xingue: это купеобразный кроссовер.
Фото: autohome.com.cn
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