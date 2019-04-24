Geely готовит выпуск кроссовера типа Toyota Highlander

Ставим сами газовые упоры капота на Ладу — просто и быстро Приподнять капот с небольшим усилием, а дальше он сам плавно откроется и надежно зафиксируется в таком положении. Это называется комфорт, и достичь его можно, установив газовые упоры на капот и заодно на багажник. «За рулем» рассказывает и показывает, как их поставить на Гранту. Короткий тест на память: что надо было докупать за 30 руб. на ВАЗ-2101? Хотя первые Жигули и происходили из иномарок, на них поначалу не было предусмотрено многих элементов безопасности. Даже таких... Как выбрать правильные солнцезащитные очки — вот простой способ Оптика для водителя обязана быть не только красивой, но и безвредной для глаз и здоровья в целом. Но как отличить хорошие темные очки от плохих? Чтобы ответить на этот вопрос, «За рулем» провел эксперимент с фонариком для проверки банкнот. Такой тест при покупке солнцезащитных очков может провести любой из нас.