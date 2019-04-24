Начальника ГИБДД, сбежавшего с места пьяного ДТП, уволили

В Челябинской области завершена служебная проверка в отношении главы чебаркульской ГИБДД, совершившего пьяное ДТП и оставившего место аварии.

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В ходе служебной проверки, проведенной ГУ МВД России по Челябинской области в отношении начальника ГИБДД МО МВД России «Чебаркульский» Керусенко Григория Викторовича 1986 года рождения, было подтверждено, что сотрудник полиции управлял автомобилем находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил ДТП, в котором, к счастью, никто не пострадал, после чего скрылся с места аварии. Теперь ему грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

«Установлено, что капитан полиции в нарушение пункта 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации оставил место ДТП. В отношении нарушившего законодательство сотрудника чебаркульской полиции составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием)», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

Также сообщается, что приказ об его увольнении из органов подписан. В качестве причины указывается «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Теперь проверка проводится в отношении непосредственных руководителей бывшего начальника ГИБДД МО МВД России «Чебаркульский». Не исключено, что их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Капитан полиции Керусенко Григорий

Капитан полиции Григорий Керусенко стал начальником ГИБДД МО МВД России «Чебаркульский» всего несколько месяцев назад, в январе 2019 года. На этом посту он сменил майора полиции Николая Соловьева, который был назначен на должность начальника ОГИБДД ОМВД России по Ейскому району Краснодарского края.

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Фото: gazeta-ch.ru, vk.com/chp_chebarkulmiass