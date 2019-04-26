Депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Юрий Напсо работают над законопроектом, который позволит водителям, получившим штрафы за нарушения некоторых пунктов ПДД, воспользоваться 70-процентной скидкой при досрочной оплате. Закон будет распространяться и на водителей, нарушивших правила парковки.
«Депутаты фракции ЛДПР намерены внести предложение о предоставлении 70-процентной скидки на штрафы за нарушения, предусмотренные отдельными статьями Административного кодекса. В частности, за нарушение правил парковки. В самое ближайшее время данный законопроект будет подготовлен и внесен на рассмотрение Государственной думы», — говорится в официальном заявлении депутатов.
Таким образом депутаты ответили на сделанное в рамках конференции «Безопасная дорога» предложение главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова об отмене 50-процентной скидки при досрочной оплате штрафов для злостных нарушителей ПДД. Также депутаты подчеркнули, что «подобное заявление можно рассматривать лишь в контексте частного мнения», так как у него нет никакой юридической основы.
«Призывы к отмене скидки на штрафы безосновательны. Во-первых, это не сфера компетенции региональных властей или ГАИ, а прерогатива депутатов Государственной думы. Во-вторых, реализация таких предложений возможна лишь внесением соответствующих изменений в КоАП РФ, а на это уполномочены исключительно субъекты законодательной инициативы. Ни ГАИ, ни Департамент транспорта Москвы таким правом не обладают — в отличие от Государственной думы», — отметили депутаты.
Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Юрий Напсо, в свою очередь, призвали Максима Ликсутова навести порядок в работе камер фото- и видеофиксации, указав на их некорректные настройки, из-за чего автомобилисты получают штрафы за сфабрикованные нарушения.
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Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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