Законность частных камер на дорогах проверят прокуроры

Генеральной прокуратуре было поручено проверить законность схемы концессий, благодаря которой дороги буквально наводнили переносные комплексы фиксации нарушений ПДД (так называемые «треноги») под присмотром частных лиц.
Поручение прокурорам было дано вице-премьером Максимом Акимовым в ходе заседания по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Результаты проверки государственно-частного партнерства на установку передвижных комплексов вице-премьер велел МВД России направить в Минтранс до завтрашнего дня.
«МВД России в срок до 20 апреля 2019 года направить в Минтранс России информацию о результатах проверки Генпрокуратуры», — приводит РБК цитату из протокола заседания.
По мнению Акимова, треноги на дорогах — это средство заработка, а не слежения за порядком на дорогах и фиксации нарушений ПДД, так как ставят их там, где чаще нарушают, а не там, где из-за нарушений чаще происходят аварии.
«Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — заявлял ранее Акимов.
Негативно к треногам относятся и сами автомобилисты, придумавшие простой способ борьбы с ними, — останавливаться перед объективами камер и открывать капот, якобы сломавшись.
«Особенно тяжело водителям в регионах, где местные власти заключают концессионные соглашения с коммерсантами, и на дорогах совершенно бесконтрольно, без какого-либо регламентирования, растет количество частных камер. Одна, две, 10 камер на 1 км дорожного полотна, и каждая фиксирует любое неверное движение автомобиля. В итоге водителю приходит несколько штрафов за одно и то же нарушение», — поддерживает инициативу вице-премьера председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
На сегодняшний день в России зафиксировано 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. С их помощью в 2018 году было выписано 106 млн штрафов, то есть 82,7% от всех выписанных за год постановлений.
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Фото: «За рулем»
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