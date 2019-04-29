Вылетел в реку на полном ходу: пятеро погибших в Kia

Авария произошла в Ростовской области. Тела погибших уже выловлены из Дона.

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В Ростовской области произошло страшное ДТП, в котором погибли пять человек. По предварительной информации, водитель Kia Spectra по непонятным причинам не справился с управлением, вследствие чего автомобиль на полном ходу вылетел в реку. Все находящиеся в машине люди утонули.

«Водитель автомобиля Kia , находясь в 800 м от города Константиновска, на правом берегу реки Дон, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с берега в реку Дон. Водитель, а также четыре пассажира автомашины погибли в результате утопления в воде», — говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Ростовской области.

Спасатели извлекли из реки тела трех человек и автомобиль, в котором были обнаружены документы еще двоих людей. Позже ниже по течению спасатели обнаружили и их тела.

По факту аварии, в которой погибли пять человек, Семикаракорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели людей, идет поиск свидетелей.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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Фото, видео: СУ СК РФ по Ростовской области