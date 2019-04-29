ГИБДД создает базу злостных нарушителей и будет их ограничивать

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав. И снова подбирается к базе Минздрава, где содержится информация о психически больных гражданах и наркоманах.

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Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров в интервью «Известиям» рассказал, что ведомство прорабатывает вопрос о запрете на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также граждан, которые лишались права управления транспортным средством. С помощью этой меры ведомство надеется сократить число погибших на дорогах. Согласно майским указам президента до конца 2024 года необходимо сократить число погибших на российских дорогах в 3,5 раза.

Это будет единая база данных, и при приеме на работу водителей транспортная компания сможет проверить, не состоит ли в ней претендент. Ведь злостные нарушители не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан.

В базе данных будут содержаться сведения как о россиянах, так и о нарушителях-иностранцах.

Снова встал вопрос о получении от Минздрава сведений о больных, состоящих на психиатрическом или наркологическом учете. Зачастую выявить таких граждан невозможно, а частные организации, имеющие лицензию, нередко выдают им медсправки, позволяющие претендовать на водительское удостоверение. Если удастся получить от Минздрава сведения о таких больных, их навсегда исключат из дорожной системы, отмечает Роман Мишуров.

Однако МВД уже давно ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну. Предлагалось даже ограничиться частичным раскрытием информации, без уточнения диагноза. ГИБДД лишь достаточно знать, может ли конкретный гражданин управлять транспортным средством, нет ли у него для этого противопоказаний. Но делиться информацией медики не спешат, полагая, что могут быть утечки информации и злоупотребления.

Поскольку между ГИБДД и Минздравом взаимодействия нет, по дорогам продолжают ездить водители, которым не стоило бы этого делать. Такими случаями занимается прокуратура, и с ее помощью этих автомобилистов лишают прав, но комплексно задача не решается.

Также ГИБДД планирует существенно ужесточить наказание за повторную езду без прав.



Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС