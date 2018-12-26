Наказание за повторную езду без прав хотят ужесточить

О том, что ГИБДД выступила с инициативой существенно ужесточить наказание за повторную езду без прав, сообщил глава ведомства Михаил Черников.
«Речь идет об увеличении штрафа за данное деяние (от 20 до 30 тысяч рублей), административном аресте до 15 суток, а также об обязательных работах от 100 до 200 часов», — передает его слова РИА Новости.
До сих пор за это нарушение предусматривается только штраф от 5 до 15 тысяч рублей, что не соответствует тяжести преступления и не позволяет в полной мере обеспечить общественную безопасность. Чересчур мягкое наказание искушает нарушителей совершать одни и те же проступки.
Уже разрабатываются соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
- В целях борьбы с коррупцией всем инспекторам ГИБДД обещали выдать по видеорегистратору.
- Недавно общественности вновь подкинули на обсуждение идею о введении обязанности для водителей при замене прав каждый раз пересдавать теорию. Но позже в ГИБДД успокоили автомобилистов: для такой тотальной проверки никаких мощностей автошкол не хватит.
Фото: Сергей Мальгавко
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