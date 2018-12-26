Наказание за повторную езду без прав хотят ужесточить

«Невтык» вместо «втыка»: как модернизируют двигатели АВТОВАЗа На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные вопросы автомобильной жизни, в том числе технические. На вопрос читателя о новых поршнях для моторов АВТОВАЗа отвечает Сергей Мишин. Пока не отлетело колесо: две попытки восстановления резьбы Кого из автовладельцев волнует, что колеса к ступицам автомобиля крепятся с помощью шпилек и гаек? Да мало кого — пока резьба на шпильках цела. Можно ли самому восстановить сорванную резьбу с помощью нужного девайса, проверили эксперты ЗР. 5 клонов знаменитого Хаммера: китайские и не только Армейский «проходимец» Humvee был представлен в далеком 1984 году. С тех пор выпущено 280 тысяч машин этого типа, львиная доля которых состоит на службе ВС США. В 2016 году начался процесс постепенной замены «старичка» машинами нового поколения. А заодно и его копирование.