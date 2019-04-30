BMW планирует подписать специнвестконтракт без «Автотора»

В Минпромторге подтвердили наличие отдельной заявки на СПИК от BMW. До сих пор предполагалось, что автоконцерн подпишет специнвестконтракт совместно с калининградским «Автотором».

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BMW уже более 20 лет в отверточном режиме собирает машины на «Автоторе». В 2013 году компании подписали соглашение о намерениях построить на территории «Автотора» полноценное производство BMW со сваркой и окраской кузова, где планировалось выпускать 50 тыс. машин в год. Но BMW, похоже, передумала и теперь ведет переговоры с Минпромторгом о собственном СПИКе, пишут «Известия». Официальный представитель марки подтвердил изданию, что компания рассматривает различные варианты, а в Минпромторге ответили, что в настоящее время на рассмотрении министерства находятся две отдельные заявки —- как «Автотора», так и BMW.

Между тем известно, что BMW планирует построить отдельный завод в индустриальном парке Храброво, который находится достаточно далеко от «Автотора». В администрации Калининградской области подтвердили, что со своей стороны готовы предоставить производителю полностью оборудованный участок в индустриальном парке, и теперь все зависит от специнвестконтракта.

Бизнес «Автотора» от такой самостоятельности, безусловно, пострадает, но на собственном заводе немцы смогут лучше контролировать производственный план и динамику выпуска машин. А производство в России необходимо для того, чтобы машины могли считаться российскими, иначе они не допускаются к госзакупкам. Пока неясно, совсем ли BMW уйдет с «Автотора», на российском предприятии комментировать ситуацию не стали, отметив лишь, что у завода есть план производства машин немецкого концерна до конца года. Сейчас BMW выпускает в России седаны 3-й, 5-й и 7-й серий и кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6.

В начале апреля был торжественно открыт российский завод Mercedes-Benz в Подмосковье. Его концерн Daimler начал строить в 2017 году и в том же году подписал специнвестконтракт.

Одной из последних подала заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК) японская Toyota и планирует инвестировать в производство 20 млрд руб. за десять лет.

Фото: DPA/TASS