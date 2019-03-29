В специнвестконтракт последней попросилась и Toyota

Японская компания подала заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК) и планирует инвестировать в производство 20 млрд руб. за десять лет.

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Toyota стала последним из основных автопроизводителей, у которых было соглашение о промсборке и кто проявил интерес к новому инструменту — специнвестконтракту. Но ранее она не горела желанием заключить СПИК. Подтолкнуло компанию к этому шагу решение правительства привязать промышленные субсидии к наличию СПИКа, без них концерну пришлось бы закрыть производство. Напомним, с 1 июля получить господдержку, компенсирующую утильсбор, можно будет только через специнвестконтракт. Без этого производство в РФ машин оказывается нерентабельным, пишет «КоммерсантЪ».

Теперь Toyota обязуется локализовать ряд компонентов и модернизировать завод в Санкт-Петербурге, где собирают модели Camry и RAV4. Общие затраты на обновление составят 20 млрд рублей за десять лет. Примерно 10% от общей выручки Toyota в РФ — 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта. А в российский бюджет за срок действия контракта поступит 150 млрд рублей.

Сварку, окраску, штамповку, а также производство элементов интерьера и экстерьера в рамках локализации концерн выполняет и сейчас. Теперь компания должна локализовать новые компоненты, в том числе электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки, выхлопную систему. Для этого нужно привлечь локальных поставщиков, а также создать центр по их обучению.

Однако специалисты рынка говорят, что объемы выпуска автомобилей Toyota в России, а также и специфические требования компании таковы, что найти поставщиков будет проблематично.

Вообще, многие считают, что государство слишком уж закрутило гайки. Сейчас, в основном, в рамках СПИК в автопроме от компаний требуют локализации двигателя, коробки передач и инвестиций в НИОКР. Но знаковый уход Форда из России и закрытие производства двигателей показывает, что локализовать такие компоненты при небольших объемах выпуска просто невыгодно.

Согласно данным АЕБ, в 2018 году продали 33,7 тыс. штук Toyota Camry и 31,2 тыс. штук Toyota RAV4.

В феврале 2019 года легковых и легких коммерческих автомобилей в России продали меньше на 3,6%.

Несмотря на некоторое снижение роста продаж в феврале, российский авторынок смог подняться с пятого места на четвертое среди рынков Европы.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС