Авторынок России вышел на четвертое место по продажам

Несмотря на падение продаж в феврале, российский авторынок смог подняться с пятого места на четвертое среди рынков Европы.

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Первое место по продажам автомобилей традиционно занимает рынок Германии. В национальных ассоциациях автопроизводителей Европы подсчитали, что в феврале там было куплено 268 867 новых машин, что на 2,7% больше, чем в феврале 2018 года.

На втором месте оказался авторынок Италии, где дилерам удалось реализовать 177 825 машин. Это на 2,4% меньше, чем в феврале прошлого года. Третье место досталось рынку Франции, жители которой купили в феврале 172 443 автомобиля, и это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Что касается четвертого места, то его занял российский авторынок, показатели которого, кстати, в Европе при составлении рейтингов не учитывают. Но, как подсчитали в агентстве «Автостат», показатель в 128 406 проданных автомобилей позволяет отечественному рынку претендовать на это место.

Пятое место, таким образом, занял сократившийся на 8,8% рынок Испании, показатель которого составил 100 701 реализованный автомобиль.

Далее следует рынок Великобритании. Жители острова купили в феврале 81 969 автомобилей, улучшив прошлогодние показатели на 1,4%.

Напомним, что российский автомобильный рынок в феврале 2019 года сократился на 3,6%. То есть за прошедший месяц в стране было продано на 4771 автомобиль меньше, чем в феврале прошлого года.

Рейтинг европейских авторынков по итогам продаж в феврале 2019 года

Место

Страна

Продано новых автомобилей, шт.

Изменение по отношению к февралю 2018 года, %

1

Германия

268 867

+2,7

2

Италия

177 825

—2,4

3

Франция

172 443

+2,1

4

Россия

128 406

—3,6

5

Испания

100 701

—8,8

6

Великобритания

81 969

+1,4

Фото: depositphotos.com

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