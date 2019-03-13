Авторынок России вышел на четвертое место по продажам

Первое место по продажам автомобилей традиционно занимает рынок Германии. В национальных ассоциациях автопроизводителей Европы подсчитали, что в феврале там было куплено 268 867 новых машин, что на 2,7% больше, чем в феврале 2018 года.
На втором месте оказался авторынок Италии, где дилерам удалось реализовать 177 825 машин. Это на 2,4% меньше, чем в феврале прошлого года. Третье место досталось рынку Франции, жители которой купили в феврале 172 443 автомобиля, и это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Что касается четвертого места, то его занял российский авторынок, показатели которого, кстати, в Европе при составлении рейтингов не учитывают. Но, как подсчитали в агентстве «Автостат», показатель в 128 406 проданных автомобилей позволяет отечественному рынку претендовать на это место.
Пятое место, таким образом, занял сократившийся на 8,8% рынок Испании, показатель которого составил 100 701 реализованный автомобиль.
Далее следует рынок Великобритании. Жители острова купили в феврале 81 969 автомобилей, улучшив прошлогодние показатели на 1,4%.
Напомним, что российский автомобильный рынок в феврале 2019 года сократился на 3,6%. То есть за прошедший месяц в стране было продано на 4771 автомобиль меньше, чем в феврале прошлого года.
Рейтинг европейских авторынков по итогам продаж в феврале 2019 года
|
Место
|
Страна
|
Продано новых автомобилей, шт.
|
Изменение по отношению к февралю 2018 года, %
|
1
|
Германия
|
268 867
|
+2,7
|
2
|
Италия
|
177 825
|
—2,4
|
3
|
Франция
|
172 443
|
+2,1
|
4
|
Россия
|
128 406
|
—3,6
|
5
|
Испания
|
100 701
|
—8,8
|
6
|
Великобритания
|
81 969
|
+1,4
- Локомотивом российского авторынка по-прежнему является АВТОВАЗ, но популярность Лад постепенно падает. Исправить положение может господдержка.
- Эксперты предсказывали снижение объема продаж на российском рынке, указывая на то, что в 2018 году, ознаменовавшемся ростом, россияне покупали машины на последние деньги и, в основном, в кредит.
Фото: depositphotos.com
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