Во время знакомства с автомобилем глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что над автомобилем работали «лучшие российские дизайнеры и инженеры».

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На официальной странице Минпромторга на Facebook сегодня появились первые фотографии кроссовера Aurus Komendant, с которым в ходе рабочего визита на предприятие ознакомился Денис Мантуров.

«Над его созданием работали лучшие российские дизайнеры и инженеры, что обеспечит будущим пассажирам кроссовера Aurus Komendant максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации», — заявил министр.

Кроссовер Aurus Komendant, названный так в честь Комендантской башни Московского Кремля, может стать самой востребованной моделью в ряду бренда.

Автомобиль получит в точности такой же салон, как седан Senat, а под его капот будет устанавливаться гибридная силовая установка, состоящая из бензинового турбированного двигателя объемом 4,4 литра и электромотора. Мощность кроссовера составит 598 л.с. и будет поступать на все четыре колеса через 9-ступенчатый автомат.

Пока неизвестно, когда кроссовер Aurus Komendant поступит в продажу. Ничего не говорится и о ценах на автомобиль.

Продажи автомобилей Aurus начнутся не раньше 2020 года.

Также в модельном ряду Aurus появятся кабриолеты. Поступят ли они в свободную продажу — неизвестно.

Фото: facebook.com/minpromtorg