Одни Тойоты: самые популярные праворульные машины

Праворульные автомобили, несмотря на возросшие требования к их ввозу, неожиданно опять набирают популярность.

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На фоне постоянного подорожания автомобилей праворульки начали снова пользоваться повышенным спросом на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом говорят результаты их продаж за первый квартал. Всего за первые три месяца 2019 года в России было реализовано почти 132 тыс. праворульных автомобилей, что на 3% больше, чем годом ранее.

В десятку самых востребованных у нас автомобилей с правым расположением руля вошли восемь Тойот, одна Honda и одна Mazda, подсчитали в агентстве «Автостат». Самой популярной моделью, продажи которой составили около 9% рынка праворульных машин, стала Toyota Corolla. На ней свой выбор остановили 11,6 тыс. автомобилистов, и это на 4% больше, чем в первом квартале 2018 года.


Второе место рейтинга занял компактный Honda Fit, леворульное исполнение которого носит имя Jazz. В первом квартале было продано 4,5 тыс. машин этой модели, а рост продаж достиг 13%. Замыкает тройку лидеров Toyota Mark с результатом 3,9 тыс. проданных экземпляров. Эта модель теряет популярность, поэтому ее продажи снизились на 7%.

В первую пятерку также вошли сдающая позиции Toyota Corona, купленная в количестве 3,5 тыс. штук (-2%), и догоняющая ее по популярности компактная Toyota Vitz. Этот хэтчбек предпочли купить 3,4 тыс. автомобилистов, что на 3% больше, чем годом ранее.

Шестое место по популярности заняли автомобили Toyota Carina, нашедшие в этом году в России лишь 2,8 тыс. новых владельцев. Это на 2% меньше, чем год назад. На следующей строчка оказалась потерявшая столько же процентов покупателей Toyota Caldina: она разошлась тиражом 2,7 тыс. штук. Популярность Mazda Demio тем временем выросла на 12%, а ее продажи достигли отметки 2,5 тыс. экземпляров, что позволило автомобилю занять восьмую строчку рейтинга.

Больше всего поклонников отвернулось от праворульных Toyota Prius. В этом году продажи модели упали на 31% и составили 2,4 тыс. машин. Замыкает список самых популярных в нашей стране автомобилей с правым рулем Toyota Camry, продажи которой относительно стабильны: 2,1 тыс. проданных экземпляров и 1-процентное снижение спроса.

Следует отметить, что спрос на праворульные автомобили вырос только благодаря моделям компактного и субкомпактного классов, которые отличаю малым объемом двигателя.

Топ-10 самых популярных в России автомобилей с правым расположением руля по итогам продаж за 1-й квартал 2019 года

Место

Марка/модель

Продано, тыс. шт.

Изменение по отношению к 1 кварталу 2018 года, %

1

Toyota Corolla

11,6

4

2

Honda Fit

4,5

13

3

Toyota Mark

3,9

—7

4

Toyota Corona

3,5

—2

5

Toyota Vitz

3,4

3

6

Toyota Carina

2,8

—2

7

Toyota Caldina

2,7

—2

8

Mazda Demio

2,5

12

9

Toyota Prius

2,4

—31

10

Toyota Camry

2,1

—1

Фото: depositphotos.com

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