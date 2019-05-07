Одни Тойоты: самые популярные праворульные машины

Праворульные автомобили, несмотря на возросшие требования к их ввозу, неожиданно опять набирают популярность.

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На фоне постоянного подорожания автомобилей праворульки начали снова пользоваться повышенным спросом на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом говорят результаты их продаж за первый квартал. Всего за первые три месяца 2019 года в России было реализовано почти 132 тыс. праворульных автомобилей, что на 3% больше, чем годом ранее.

В десятку самых востребованных у нас автомобилей с правым расположением руля вошли восемь Тойот, одна Honda и одна Mazda, подсчитали в агентстве «Автостат». Самой популярной моделью, продажи которой составили около 9% рынка праворульных машин, стала Toyota Corolla. На ней свой выбор остановили 11,6 тыс. автомобилистов, и это на 4% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Второе место рейтинга занял компактный Honda Fit, леворульное исполнение которого носит имя Jazz. В первом квартале было продано 4,5 тыс. машин этой модели, а рост продаж достиг 13%. Замыкает тройку лидеров Toyota Mark с результатом 3,9 тыс. проданных экземпляров. Эта модель теряет популярность, поэтому ее продажи снизились на 7%.

В первую пятерку также вошли сдающая позиции Toyota Corona, купленная в количестве 3,5 тыс. штук (-2%), и догоняющая ее по популярности компактная Toyota Vitz. Этот хэтчбек предпочли купить 3,4 тыс. автомобилистов, что на 3% больше, чем годом ранее.

Шестое место по популярности заняли автомобили Toyota Carina, нашедшие в этом году в России лишь 2,8 тыс. новых владельцев. Это на 2% меньше, чем год назад. На следующей строчка оказалась потерявшая столько же процентов покупателей Toyota Caldina: она разошлась тиражом 2,7 тыс. штук. Популярность Mazda Demio тем временем выросла на 12%, а ее продажи достигли отметки 2,5 тыс. экземпляров, что позволило автомобилю занять восьмую строчку рейтинга.

Больше всего поклонников отвернулось от праворульных Toyota Prius. В этом году продажи модели упали на 31% и составили 2,4 тыс. машин. Замыкает список самых популярных в нашей стране автомобилей с правым рулем Toyota Camry, продажи которой относительно стабильны: 2,1 тыс. проданных экземпляров и 1-процентное снижение спроса.

Следует отметить, что спрос на праворульные автомобили вырос только благодаря моделям компактного и субкомпактного классов, которые отличаю малым объемом двигателя.

Топ-10 самых популярных в России автомобилей с правым расположением руля по итогам продаж за 1-й квартал 2019 года

Место Марка/модель Продано, тыс. шт. Изменение по отношению к 1 кварталу 2018 года, % 1 Toyota Corolla 11,6 4 2 Honda Fit 4,5 13 3 Toyota Mark 3,9 —7 4 Toyota Corona 3,5 —2 5 Toyota Vitz 3,4 3 6 Toyota Carina 2,8 —2 7 Toyota Caldina 2,7 —2 8 Mazda Demio 2,5 12 9 Toyota Prius 2,4 —31 10 Toyota Camry 2,1 —1

Некоторые модели теряют покупателей не только по причине больших объемов моторов, но и из-за типа кузова. Выяснилось, что в России седаны пользуются все меньшей популярностью.

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