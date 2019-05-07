Одни Тойоты: самые популярные праворульные машины

На фоне постоянного подорожания автомобилей праворульки начали снова пользоваться повышенным спросом на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом говорят результаты их продаж за первый квартал. Всего за первые три месяца 2019 года в России было реализовано почти 132 тыс. праворульных автомобилей, что на 3% больше, чем годом ранее.
В десятку самых востребованных у нас автомобилей с правым расположением руля вошли восемь Тойот, одна Honda и одна Mazda, подсчитали в агентстве «Автостат». Самой популярной моделью, продажи которой составили около 9% рынка праворульных машин, стала Toyota Corolla. На ней свой выбор остановили 11,6 тыс. автомобилистов, и это на 4% больше, чем в первом квартале 2018 года.
Второе место рейтинга занял компактный Honda Fit, леворульное исполнение которого носит имя Jazz. В первом квартале было продано 4,5 тыс. машин этой модели, а рост продаж достиг 13%. Замыкает тройку лидеров Toyota Mark с результатом 3,9 тыс. проданных экземпляров. Эта модель теряет популярность, поэтому ее продажи снизились на 7%.
В первую пятерку также вошли сдающая позиции Toyota Corona, купленная в количестве 3,5 тыс. штук (-2%), и догоняющая ее по популярности компактная Toyota Vitz. Этот хэтчбек предпочли купить 3,4 тыс. автомобилистов, что на 3% больше, чем годом ранее.
Шестое место по популярности заняли автомобили Toyota Carina, нашедшие в этом году в России лишь 2,8 тыс. новых владельцев. Это на 2% меньше, чем год назад. На следующей строчка оказалась потерявшая столько же процентов покупателей Toyota Caldina: она разошлась тиражом 2,7 тыс. штук. Популярность Mazda Demio тем временем выросла на 12%, а ее продажи достигли отметки 2,5 тыс. экземпляров, что позволило автомобилю занять восьмую строчку рейтинга.
Больше всего поклонников отвернулось от праворульных Toyota Prius. В этом году продажи модели упали на 31% и составили 2,4 тыс. машин. Замыкает список самых популярных в нашей стране автомобилей с правым рулем Toyota Camry, продажи которой относительно стабильны: 2,1 тыс. проданных экземпляров и 1-процентное снижение спроса.
Следует отметить, что спрос на праворульные автомобили вырос только благодаря моделям компактного и субкомпактного классов, которые отличаю малым объемом двигателя.
Топ-10 самых популярных в России автомобилей с правым расположением руля по итогам продаж за 1-й квартал 2019 года
|
Место
|
Марка/модель
|
Продано, тыс. шт.
|
Изменение по отношению к 1 кварталу 2018 года, %
|
1
|
Toyota Corolla
|
11,6
|
4
|
2
|
Honda Fit
|
4,5
|
13
|
3
|
Toyota Mark
|
3,9
|
—7
|
4
|
Toyota Corona
|
3,5
|
—2
|
5
|
Toyota Vitz
|
3,4
|
3
|
6
|
Toyota Carina
|
2,8
|
—2
|
7
|
Toyota Caldina
|
2,7
|
—2
|
8
|
Mazda Demio
|
2,5
|
12
|
9
|
Toyota Prius
|
2,4
|
—31
|
10
|
Toyota Camry
|
2,1
|
—1
- Некоторые модели теряют покупателей не только по причине больших объемов моторов, но и из-за типа кузова. Выяснилось, что в России седаны пользуются все меньшей популярностью.
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Фото: depositphotos.com
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