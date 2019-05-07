Припарковался как попало? Ну вот тебе тогда месть коммунальщиков

Это станет уроком тому, кто паркуется не думая.

Забавную картину наблюдали утром жители одного из домов Челябинска. Возле зоны сбора мусора с вечера припарковался легковой автомобиль, который мешал мусоровозу. Грузовая машина не смогла подъехать ближе, и работникам пришлось тащить полные баки дальше, чем обычно, вот они и решили выразить свое недовольство нетрадиционным образом — обложив пустыми баками автомобиль нарушителя. Фото появилось ВКонтакте, в группе «Парковый Челябинск».

Неизвестно, стало ли это уроком для самого нарушителя, но машину он на всякий случай переставил подальше. Работяги могли ведь в порыве гнева ее и поцарапать!

В комментариях гневно осуждают нарушителя, обвиняя его в эгоизме: свою машину приткнул, а то, что она создает неудобства коммунальным службам, ему наплевать. И посоветовали коммунальщикам в следующий раз вызывать эвакуатор.

Увы, местечко пустовало недолго, быстро нашлись и другие претенденты. Ждем продолжения истории от мусоровоза.

Этот BMW вообще ухитрились «припарковать» на березе. Водитель, понятное дело, был подшофе.

Маленькому ребенку подарили парковочное место, подробнее об этом читайте тут.

Фото: ВКонтакте/«Парковый Челябинск»