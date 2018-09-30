Приветливый человек подарил малышу эксклюзивную парковку

Чудеса все-таки случаются в нашей жизни! Об одном из них рассказала в Твиттере немецкая журналистка Кристи Диц.

Она написала на своей страничке, что ее четырехлетний сын в течение всего года парковал свой беговел (детский велосипед без педалей) около одного и того же фонарного столба. И однажды утром на столбе появилась милая наклейка с фотографией зеленого велосипеда и надписью: «Только для него». Восторгам мамы и малыша не было предела. Кристи поблагодарила аномнимного доброжелателя и похвалила его за интересную и свежую идею.

Ее твит быстро разлетелся по соцсети и заставил улыбнуться многих людей. Замечательными были и комментарии к нему:

«Как это чудесно! Спасибо за прекрасное общение в этом мире. Я думаю, на свете немало людей, способных на такой поступок. К сожалению, они не привлекают такого же внимания, как выходки негодяев».

«Это тот Мир, который нам нужен!»

Читатели попросили журналистку, если вдруг ей все-таки удастся узнать, кто был автором этой идеи, рассказать об этом. Ведь человек этот, по всей видимости, где-то рядом: он не раз наблюдал за тем, как паркуется малыш, раз такое пришло ему в голову.

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Фото: twitter.com