BMW прекратит выпуск 3-й серии GT

Нынешнее поколение модели станет последним, о чем заявил глава компании Харальд Крюгер.

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Отчитываясь о финансовых результатах первого квартала, глава BMW Харальд Крюгер рассказал также о некоторых планах компании. В частности, он заявил о том, что у BMW 3-й серии Gran Turismo «не будет преемника». То есть нынешнее поколение станет последним.

Данное заявление не стало сюрпризом, так как на подобный исход недавно намекал исполнительный директор BMW Клаус Фролих. В прошлом году он предположил, что покупатели «хотят более высокую посадку» и что ниша, которую занимает 3-я серия GT, находится в тени кроссоверов. Небольшой автомобиль со столь странным кузовом не вписывался в линейку бренда.

В то время как GT готовится покинуть рынок, модельный ряд компании пополнится другим автомобилем — электрическим кроссовером BMW iNext. Произойдет это в 2021 году. Новинка получит систему автономного управления третьего уровня, но позже ее начнут оснащать системами четвертого и пятого уровней, которые в данный момент только разрабатываются.

Концепт BMW iNext

Как заявляют в BMW, iNext будет иметь запас хода до 600 км, а его приборная панель состоять из нескольких мониторов, с помощью которых можно будет управлять всеми системами автомобиля.

Харальд Крюгер также сообщил, что к 2024 году компания будет активнее использовать технологии цифрового моделирования. Это позволит сэкономить на создании прототипов,, необходимых для испытаний разрабатываемых новых моделей. Компания также намерена вдвое сократить количество используемых сегодня трансмиссий при переходе на новую модульную платформу. Случится это уже в 2021 году.

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Фото: BMW