Названы самые частые ошибки при сдаче на права

На площадке люди ошибаются при заезде на эстакаду и троганье на подъеме, параллельной парковке и во время заезда задним ходом в бокс.

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Практический экзамен на водительские права, состоящий из достаточно сложных упражнений, с первого раза сдают менее половины кандидатов.

Чаще всего на площадке люди ошибаются при заезде на эстакаду и троганье на подъеме, параллельной парковке и во время заезда задним ходом в бокс.

В условиях города кандидаты в водители забывают включить поворотник перед началом движения. Забывают они об этом и при перестроениях, а также во время поворотов, разворотов и съезда на обочину для остановки, рассказали RT в пресс-службе МВД.

В министерстве также указали на неуверенное управление автомобилем, что приводит к глохнущим посреди улиц моторам, а также к непредоставлению права преимущественного проезда другим транспортным средствам. Нередко действия или, наоборот, бездействие кандидатов за рулем вынуждает экзаменаторов вмешиваться в управление автомобилем, чтобы избежать аварий.

Выполнить правильно упражнения на площадке с первого раза в 2018 году получилось лишь у 42% кандидатов. То есть из 2,2 млн проведенных в прошлом году экзаменов удачей закончились лишь 973 000 попыток. Процент удачных попыток сдачи в городе оказался и того меньше — 31%: только 759 000 из 2,4 млн.

Проблемой становится и теоретический экзамен, который с первого раза сдают лишь 41% выпускников автошкол: в 2018 году из 3 млн кандидатов в водители с первого раза его сдали лишь 1,2 млн человек.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС