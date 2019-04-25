Предлагаемые меры позволят пресечь некоторые махинации с правами и не допустить к работе на общественном транспорте неквалифицированных водителей.

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В рамках конференции «Безопасная дорога» заместитель начальника ГИБДД России Николай Шеюхин озвучил ряд предложений, касающихся получения водительских прав. В ГИБДД уверены, что предлагаемые меры, в частности, позволят пресечь некоторые махинации с правами и не допустить к работе на общественном транспорте неквалифицированных водителей.

В свете участившихся аварий с участием маршрутных транспортных средств, автобусов и грузовиков необходимо усилить контроль за их водителями. Для этого в Госавтоинспекции настаивают на том, что открывающие категорию D водители должны иметь годовой стаж управления транспортными средствами категории B (легковые автомобили массой до 3,5 тонны и до 8 мест), C1 (грузовые машины массой от 3,5 до 7,5 тонны) или D1 (автобусы пассажировместимостью до 16 человек). Соответствующий законопроект уже подготовлен. Необходимость введения подобных условий подтвердил заместитель генерального директора «Мосгортранса» Михаил Коновалов:

«Чем дальше регион, тем ниже качество обучения. Доходит до того, что водители не могут въехать на эстакаду и выполнить упражнения на площадке».

Другим нововведением ГИБДД намерена пресечь мошеннические действия иностранных граждан при обмене водительских прав их стран на российские. Напомним, что обменивать права не нужно гражданам тех стран, где русский язык является официальным. Это, например, Киргизия. Как рассказал Николай Шеюхин, сегодня при обмене прав, соответствующих Венской конвенции, используется следующая схема: права иностранцами покупаются на родине, после чего безо всякой проверки знаний обмениваются на российские, и в результате на дорогах появляются неквалифицированные водители. Поступают так и россияне, покупая права в другой стране и потом меняя их на отечественные. Чтобы покончить с этим, ГИБДД указывает на необходимость обучения иностранных водителей в российских автошколах с обязательной последующей сдачей экзаменов на общих основаниях.

Следующее нововведение должно прикрепить учеников автошкол к конкретным подразделениям ГИБДД. Сегодня кандидаты в водители могут сдавать экзамены в любом удобном им подразделении, независимо от того, где они проходили обучение. Здесь тоже кроется мошенническая схема, которую руководство ГИБДД намерено искоренить. Попутно прекратится и торговля свидетельствами об окончании автокурсов.

«Ученик получил документы об окончании автошколы и дальше бегает от одного подразделения к другому, пытаясь так или иначе „порешать вопрос“ со сдачей экзамена. Закрепление ученика за конкретным подразделением минимизирует коррупционную составляющую», — приводит «КоммерсантЪ» объяснение Николая Шеюхина.

Также заместитель начальника ГИБДД России призывал при обучении кандидатов в водители обратить внимание на психологическую сторону вопроса:

«Среди кандидатов очень много молодых людей, которым только исполнилось 18 лет. Мы видим золотую молодежь, которая не уважает других участников движения, ведет себя по-хамски. Складывается впечатление, что большинство водителей, получающих удостоверение, в психологическом плане к управлению ТС не готовы».

Фото: ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Петр Ковалев