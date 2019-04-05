Экзамены на права: все новые изменения

МВД готовит реформу теоретического экзамена на водительские права. Он станет гораздо сложнее.

Материалы по теме ​12 советов новичку: как получить права и начать водить машину

В начале в МВД и ГИБДД решили объединить два практических экзамена («площадка» и «город»), но натолкнулись на сопротивление автошкол и Минэкономики. Теперь же грядет реформа и теоретического экзамена.

В ведомстве говорят, что изменят подход к теоретическому экзамену, выполняя поручение Владимира Путина, который в прошлом году потребовал повысить требования к сдаче экзаменов.

В первую очередь в МВД прорабатывают вопрос увеличения количества задач и их «систематизации» в зависимости от категории транспортного средства. Сегодня 800 вопросов разбиты на 40 билетов, которые поделены между двумя комплектами: для категорий от М до В и для «грузовых» категорий С и D. При этом принципиальных отличий между комплектами фактически нет. В МВД и ГИБДД хотят давать претенденту, например, на категорию А задачи по проверке знаний управлением мотоциклом, а для категории CE придется решать задачи по управлению грузовиком с прицепом.

Также в МВД рассматривают и зарубежный опыт. В частности таких стран, как Германия, Великобритания и Норвегия. Сегодня при сдаче допускается две ошибки, в случае «осечки» кандидат должен ответить на пять дополнительных вопросов. В МВД и ГИБДД хотят ввести балльную систему оценки ответов, пишет «КоммерсантЪ». В случае неправильного ответа на один или несколько вопросов, касающихся серьезных нарушений, например выезда на встречку или непредоставление преимущества, минимальное количество баллов не набрать.

Проект изменений в соответствующий приказ МВД будет опубликован для общественного обсуждения. Эксперты говорят, что сегодня у билетов нет никакого правового статуса, кандидаты их просто зазубривают, а сам теоретический экзамен находится на «пещерном уровне». Поэтому эту реформу автошколы, скорее всего, поддержат.

В практическом экзамене ГИБДД хочет оставить обязательные задачи и добавить необязательные.

В Госдуме предложили дать страховщикам право выдавать автошколам лицензии на деятельность.

Фото: Петр Ковалев/Интерпресс/ТАСС