Lexus отзывает флагмана: шины могут потрескаться!

Под сервисную кампанию попали седаны Lexus LS 350 и LS 500, выпущенные с 11 января по 12 июля 2018 года.

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Lexus вновь отзывает в России свой флагманский седан LS. На сей раз дефект выявлен у 420 машин с покрышками run-flat, позволяющими в случае прокола добраться до шиномонтажа без установки запасного колеса.

Из-за того, что покрышка может быть смонтирована на диск неправильно, существует риск появления трещин в упрочненном слое боковины шины.

«В процесс эксплуатации трещина может увеличиться, что в свою очередь может вызвать посторонний звук и/или нехарактерную вибрацию в автомобиле. Также возможно падение давления в шине, что может стать причиной увеличения температуры шины. При некоторых режимах движения, таких как продолжительное движение со спущенной шиной, существует вероятность отслоения протектора шины, что может привести к потере устойчивости и повышению риска возникновения аварийной ситуации», — отмечают в Росстандарте.

О необходимости ремонта владельцев дефектных автомобилей известят официальные представители ООО «Тойота Мотор» по телефону или почте. Узнать о том, что машина попала под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив ее VIN-код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенным на сайте Росстандарта.

  • Для Lexus LS это уже не первый отзыв в России. В декабре 2018 года на сервис были отправлены 390 автомобилей Lexus LS 500, у которых обнаружили дефект системы «Старт-стоп».

Фото: depositphotos.com
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