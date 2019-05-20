Весть из Аргентины: в России будут выпускать Volkswagen Tharu

Информацию об этом раскрыло аргентинское издание Аutoblog, рассказывая об организации производства новой модели на внутреннем рынке. Нас же в этой публикации больше интересует производство автомобиля в России.
Демонстрируя один из слайдов, директор завода VW Argentina в Пачеко Селсо Плейрес сообщил, что VW в январе прошлого года закрыл производство модели Suran, чтобы высвободить место для проекта Tarek. Теперь на аргентинском заводе будет установлена сборочная линия проекта Tarek, причем нужное оборудование поставят из Китая. Этот кроссовер уже выпускают в Поднебесной названием Tharu, под этим именем его будут производить и в России.
На презентации, в частности, говорилось о том, что аргентинский завод Pacheco будет поставлять продукцию на рынки всей Латинской Америки, за исключением Мексики, которая располагает собственным производством, а также экспортировать в Соединенные Штаты и Канаду. Россия позаботится о насыщении автомобилями Европы и Азии, ну а Китай уже выпускает модель в своей стране.
Кроссовер построен на модульной платформе MQB-A1, на которой было разработано современное семейство глобальных моделей Volkswagen. В зависимости от размеров и позиционирования модели на рынке используются разные варианты MQB.
В Китае автомобиль выпускают с тремя моторами: 1,2 л и турбированными 1,4 л и 2-литровым, все они агрегатируются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Длина китайского кроссовера составляет 4453 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1632 мм, а колесная база равна 2680 мм. Но на каждом рынке у модели своя специфика, скорее всего, российские автомобили будут отличаться и внешне, не говоря о моторах.
Название Tharu образовано от слов Toughness и Ruggedness — «прочный» и «надежный». По другим источникам это слово напоминает о народности тхару, которая населяет территорию между границами Индии и Пакистана.
- Появились также рисунки нового VW Golf, что намекает о скорой премьере машины восьмого поколения, которая уже проходит дорожные испытания.
- Тест самого маленького кроссовера Volkswagen — T‑Cross, можно найти здесь.
Фото: autoblog.com.ar иautohome.com.cn
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