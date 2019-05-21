Рассматривая это заявление лидера США, следует понимать, что он по натуре бизнесмен и хочет расчистить дорогу отечественным брендам. Прикрываясь, как водится, громкими лозунгами…

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Президент Дональд Трамп заявил, что отдельные транспортные средства и их запчасти, импортируемые в США из Европейского Союза, Японии и любой другой страны, представляют угрозу национальной безопасности, и дал задание торговому представителю Соединенных Штатов провести переговоры, нацеленные на устранение этой угрозы. На переговорный процесс он дал 180 дней, и если к тому времени соглашения не будут достигнуты, он определит, нужно ли предпринять какие-либо дальнейшие действия. То есть, по сути, он угрожает заградительными тарифами в 25% на автомобили, прибывающие в США.

Его утверждения основаны на отчете Министерства торговли по этому вопросу, которое сделало вывод, что импорт автомобилей и некоторых автомобильных запчастей угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, так как военное превосходство и обороноспособность страны зависят от конкурентоспособности отечественного автопрома и проводимых им исследований, а импорт ограничивает расходы на исследования и разработки.

Несмотря на акцент на национальной безопасности, проблема сводится к деньгам и доле рынка. А доля американских производителей на мировом автомобильном рынке упала с 36% в 1995 году до всего лишь 12% в 2017 году. Администрация президента также утверждает, что доля собственно американских автомобилей на внутреннем рынке составляет лишь 22%. Таким образом, Трамп не столько откладывает автомобильные тарифы, сколько держит оружие у головы мировой автомобильной промышленности и оставляет за собой право в любой момент нажать на курок.

Ограничительные тарифы, как утверждают аналитики, будут вредны всем сторонам, так как разрушат глобальные цепочки поставок, повредят американским рабочим и повысят расходы потребителей.

С тех пор как летом прошлого года были введены «тарифы Трампа» на сталь и алюминий, законодатели ищут возможность ограничить полномочия президента по применению тарифов, ссылаясь на «угрозу национальной безопасности». Вопросы «угрозы» должен решать не президент, а Конгресс, или, по крайнем мере, такие решения не должны вступать в силу без его одобрения.

Интересно отметить, что Южная Корея была исключена из списка «угрожающих стран», но, похоже, это стало результатом «значительного» улучшения отношений между США и Кореей.

Впрочем, нельзя сказать, что Трамп принесет тем самым пользу и своим автопроизводителям. Так, американские заводы компании Ford рискуют остаться без комплектующих и закрыться из-за действий президента.

А еще американскому президенту не нравится шумиха вокруг электромобилей.



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