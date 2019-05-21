Еще одна пьяная звезда: сын Талькова теперь без прав и 200 тысяч

Дело рассматривалось в особом порядке по просьбе самого Талькова, который хотел скорее уладить этот вопрос.

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Кроме штрафа, Чертановский суд Москвы лишил Игоря Талькова-младшего водительских прав на два года, передает РИА Новости из зала суда. Но это еще мягкий приговор, потому что прокурор просил назначить 250 тысяч рублей штрафа и лишить прав на три года.

Дело рассматривалось в особом порядке по просьбе самого Талькова, который хотел скорее уладить этот вопрос и полностью согласился с предъявленным обвинением, хотя изначально заявлял, что не пьет с 2014 года и является убежденный вегетарианцем.

Поскольку от сдачи анализа он принципиально отказался, по закону это означает полное признание вины. Это является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить фигуранту дела предусмотренное вменяемой статьей максимальное наказание.

28 ноября 2018 года инспектор ДПС остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Игорь Тальков-младший, уже лишенный права управления транспортным средством на полтора года летом 2016-го. От предложения пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Тальков-младший тоже музыкант, он играет в группе «МирИмиР», которую основал в 2009 году. В суде он пояснил, что является женатым человеком, проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми в Москве, в среднем зарабатывает концертной деятельностью 100 тысяч рублей в месяц.

Фото: vk.com/talkoff