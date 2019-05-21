На чем ездите? Партнера на сайтах знакомств выбирают по его автомобилю

Названы автомобили, которые пробуждают интерес к персоне на сайтах знакомств. Оказалось, что на фото владельца рядом с автомобилем люди также реагируют определенным образом.

Материалы по теме Можно ли найти любовь в пробке? Исследование

В предвкушении будущих свиданий люди хорошо реагируют на фотографии человека рядом с его автомобилем, но это не значит, что каждая машина будет приносить больше сообщений, чем просто фото человека без автомобиля. И это касается как мужчин. так и женщин.

Наличие именно этих автомобилей в вашем профиле знакомств может принести пользу налаживанию вашей личной жизни, утверждают исследователи британского портала Askmen и сайта знакомств Zoosk. В среднем люди, у которых на фотографии есть собственный автомобиль, получают на 165% больше входящих сообщений, чем пользователи без транспортных средств. Но если вы думаете, что это должны быть непременно дорогие автомобили, такие как Porsche, Maserati или что-то экзотическое, то ошибаетесь.

Знаете, какие автомобили поднимут ваш личный рейтинг? Внедорожники и кроссоверы марки Jeep — в среднем на 243%. На втором месте BMW — на 149%, Toyota — на 73%. Если говорить о типах кузовов, то минивэн увеличит интерес к вам на 61%, седан — на 42%, пикап — на 41%, а вот хэтчбек уменьшит интерес на 15%, поэтому на фото такие автомобили лучше не светить. И определенно не ссылайтесь на принадлежащий вам фургон — количество входящих сообщений сократится сразу на 72%, если это сделаете.

При этом нужно понимать, что фото автомобиля (в частности, тот факт, что вы в принципе водите автомобиль) увеличит количество ваших входящих сообщений, но дальнейшая информация о вашем Ford или Dodge ни к чему не приведет, она станет избыточной.

В целом же упоминание BMW, Nissan, Land Rover, Subaru, Ford и Mercedes принесло увеличение количества входящих сообщений, в процентном диапазоне от 11 до 79. Что касается марок автомобилей, которые привели к снижению интереса женщин, то это: Хонда, Шевроле, Феррари, Тесла, Лексус, Додж и Мазда.

Ну и напоследок исследователи напоминают, что в целом в фотографиях не следует делать акцент на то, каким автомобилем вы владеете, нужно пробудить симпатию именно к претенденту — его позе, улыбке, искрящимся глазам. Вот тогда это сработает!

Фото: Depositphotos