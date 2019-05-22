Ford выпустил очень быстрый внедорожник для полиции

Специальную машину — «универсальный перехватчик» — компания создала на базе модели Explorer.

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Ford Explorer 2020 года и Ford Police Interceptor Utility были представлены одновременно. Автомобили выглядят очень похожими, они построены на единой платформе и на одном предприятии в Чикаго. Но на этом сходство заканчивается, они совсем разные, пишет портал Cnet.com.

Ford Police Interceptor получил целый ряд изменений, которые никогда не попадут в гражданские версии. За нестандартными стальными колесами стоит усиленная тормозная система. Настройка подвески и калибровка трансмиссии иные, рама стала тяжелее на 80 кг, чтобы выдерживать столкновения на скорости до 120 км/ч, а салон — отнюдь не зона комфорта.

Тем не менее, есть и сходство между этими двумя внедорожниками, и это — гибридная система, состоящая из бензинового безнаддувного 3,3-литрового двигателя и электромотора мощностью 44 лошадиных силы, которая агрегатируется 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Таким образом, мощность автомобиля составляет 318 л.с.

Ford называет эту комбинацию модульной гибридной технологией, но в отличие от других гибридных систем Форда, таких как, например, установленная на Ford Escape 2020 года, силовой агрегат в Explorer нацелен на выполнение особых задач — преодоления сурового бездорожья и высоких нагрузок.

Издание пишет, что за рулем внедорожника особо не ощущается, что это одна из самых быстрых полицейских машин в мире. Ускоряется автомобиль плавно, но при этом достаточно бодр, чтобы преследовать преступников даже на спорткарах. А вот тормоза здесь просто фантастические — они способны остановить автомобиль за удивительно короткое время. Подвеска немного жестковата, инженеры все-таки сделали упор на возможность преследования преступника, а не на предоставление комфортных условий офицерам полиции.

Есть и другая версия Police Interceptor Utility с 3-литровым мотором V6 с турбонаддувом, который все же пользуется большей популярностью у полицейских. По данным Motor Authority, из примерно 8000 заказов нового автомобиля только 1000 пришлось на гибридную версию.

Цену автомобиля для полиции не раскрывают, известно только, что гибридная версия обойдется примерно на 3,5 тыс. долларов дороже.

Фото: cnet.com