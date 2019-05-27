Tesla создает аварийные ситуации на дороге, из-за чего требует частых вмешательств в управление со стороны водителя.

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Обновленное программное обеспечение Tesla Navigate on Autopilot теперь позволяет выбирать, можно автомобилю в автономном режиме менять полосу движения или нет. Автопроизводитель заявляет, что это нововведение — попытка сделать управление «безупречным». Но издание Consumer Reports отмечает обратное в своих отчетах по результатам тестов автопилота: он работает не так уж и хорошо и может создать угрозу безопасности окружающих.

Tesla добавила обновление функции Navigate on Autopilot в прошлом месяце в рамках обещанного обновления пакета систем помощи водителю. Чтобы включить новую функцию, водитель должен сначала изменить настройки системы, давая автомобилю разрешение на автономное изменение полосы движения. Отменить разрешение можно в любой момент включением поворотника, торможением или удержанием руля в положении «прямо».

На практике обнаружилось, что работа новой системы автономной смены полосы движения значительно уступает навыкам живого водителя. Система не выдерживает дистанции, оставляя слишком мало места до соседних машин и даже сближалась с некоторыми автомобилями настолько, что это можно расценивать как нарушение ПДД. Перестроившись, автомобиль начинает тормозить, чтобы увеличить дистанцию до едущей впереди машины, что становится неожиданностью для тех, кто едет сзади. В результате водителю приходилось постоянно вмешиваться в управление, чтобы не позволить системе допускать ошибки.

«Роль системы должна состоять в том, чтобы помогать водителю, но эта система действует наоборот. Похоже, она не реагирует на стоп-сигналы или сигналы поворота других автомобилей, не может предвидеть, что будут делать другие водители, и в результате вам постоянно приходится быть на шаг впереди», — рассказал директор Consumer Reports по автономному тестированию Джейк Фишер.

Таким образом, система автономной смены полосы движения показывает технологическую ограниченность современного оборудования Tesla.

Особую озабоченность у испытателей вызвало утверждение Теслы, что три камеры, смотрящие назад, способны обнаруживать приближающиеся сзади автомобили быстрее, чем среднестатистический водитель. На практике все оказалось наоборот.

«У системы проблемы с реагированием на приближающиеся сзади автомобили. Из-за этого система часто не реагирует на транспортные средства, двигающиеся с более высокой скоростью. Кажется, что система не воспринимает автомобили, пока те не приблизятся», — говорит Джейк Фишер.

В конечном счете система автономной смена полосы движения не оказывает сколь-нибудь значимой помощи водителям и, безусловно, не делает автомобили Tesla полноценными автономными транспортными средствами.

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Фото: Tesla