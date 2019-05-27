За водителями будут следить круглосуточно. Но пока это незаконно

Камеры фиксации нарушений смогут отслеживать автомобили, принадлежащие лишенным прав водителям. Но это — противозаконно.

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Новый сервис по выявлению в потоке автомобилей, принадлежащих водителям, у которых решением суда были изъяты права, разрабатывается специалистами НТИ «Автонет». Машины будут обнаруживаться с помощью установленных на дорогах видеокамер, после чего система отправит данные об автомобиле и ее координаты в ГИБДД для перехвата и последующего разбирательства.

Новая система является частью проекта «Автодата», в рамках которого планируется собирать данные о передвижении граждан РФ на личных автомобилях. Помимо видеокамер в сборе информации будет задействована телематика подключенных автомобилей, которые оборудованы SIM-картами. Но произойдет это позже, когда подобных транспортных средств станет больше.

Выявление водителей, которые не перестали садиться за руль, несмотря на лишение их водительских прав, — важная задача, считают в «Автонете».

«Человека лишили водительского удостоверения, но он все еще остается за рулем. Он понимает, что его, скорее всего, не смогут поймать, пока он двигается в трафике с другими водителями, не нарушая правила дорожного движения. Для поиска таких правонарушителей и нужен этот сервис. Доступ к камерам видеофиксации будет законодательно закреплен в рамках нормативно-правовой поддержки „Автодаты“», — приводят «Известия» слова руководителя пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

Заработать «Автодата» должна через три года, а на ее создание выделяется 3 млрд рублей. За это время планируется уладить и правовые разногласия. В частности, противоречие закону «О персональных данных» и ст. 137 УК РФ о «Нарушении неприкосновенности частной жизни».

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