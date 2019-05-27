В «пьяных» авариях в первом квартале этого года погибло более 500 человек.

С января по март в России зафиксировано 2628 ДТП с участием нетрезвых водителей, в них погибли 523 человека и получили ранения 3846. «Пьяных» аварий стало меньше — на 3,9% по сравнению с показателем прошлого года, на 15% меньше погибших и на 1,7% — раненых, но цифры все равно очень высокие.

Особенно печальна статистика аварий, в которых погибли дети. За указанный период произошло 185 ДТП с участием водителей, с признаками опьянения, погибло 11 детей, 211 — получили ранения.

Пьянство за рулем и перевозка детей нетрезвыми водителями остаются наиболее опасными социальными факторами и находятся на особом контроле ГИБДД.

Пьяных водителей часто выявляют в результате сплошных проверок ГИБДД. Так за отчетный период было организовано свыше 11 тыс. таких проверок и в ходе них выявлено около 11,6 тыс. нетрезвых водителей, как в состоянии алкогольного, так и наркотического опьянения.

Неоценимую поддержку по выявлению нетрезвых водителей оказывает население, так, в первом квартале пресечено около 80 тыс. нарушений ПДД, из которых только за управление транспортными средствами задержано более 6,2 тыс. водителей с признаками опьянения.

Всего с января по март в Госавтоинспекцию поступило около 101,9 тыс. обращений граждан, с приложением фото- и видеосъемки, по которым вынесено порядка 25,3 тыс. штрафов.

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Не секрет, что число пьяных за рулем возрастает в период длинных праздников. Например, в весенние каникулы в этом году только в Московской области задержали 300 пьяных водителей.



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