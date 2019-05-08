На праздниках в одной только области поймали 300 пьяных водителей

Праздники не обошлись без происшествий.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отчиталось о дорожной ситуации в регионе в период первомайских выходных.

Во время традиционных для этого времени профилактических масштабных рейдов «Трезвый водитель», всего за шесть дней — с 30 апреля по 5 мая, сотрудниками ГИБДД было выявлено 335 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом виде.

Хорошей новостью стало то, что количество ДТП, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось более чем в два раза.

«В период с 1 по 6 мая было зафиксировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек погибли и 64 получили различные травмы. В 2018 году за аналогичный период было зафиксировано 114 ДТП — на 57% больше. Из 12 погибших шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, из-за наезда на препятствия, восемь водителей, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения. Результаты будут известны после судебно-медицинской экспертизы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

В предстоящие праздничные дни в честь победы в Великой Отечественной войне ГИБДД намерена усилить контроль и проведет еще ряд профилактических рейдов. Особое внимание будет уделено состоянию водителей и тому, как они перевозят детей. Кроме того, в планах министерства значится установка и перемещение мобильных комплексов фиксации нарушений на потенциально опасные участки автодорог на время предстоящих четырех выходных дней.

Напомним, что в этом месяце на дорогах Подмосковья начали выписывать штрафы за превышение средней скорости движения.

Печальная статистика: в прошлом году в России с мест совершенных ими ДТП сбежало более 17 тыс. человек.

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