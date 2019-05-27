Через неделю в России начинаются продажи новой Toyota Supra, которых хватит далеко не всем.

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3 июня начинается прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения, созданную в сотрудничестве с компанией BMW. Этот автомобиль поклонники модели ждали долгие 17 лет. Но компания Toyota привезет в Россию лишь 22 из 900 автомобилей, которые сойдут с конвейера завода в этом году.

Автомобиль оснащается 8-ступенчатым автоматом и 3-литровым турбированным двигателем с технологией twin scroll мощностью 340 л.с. и 500 Нм, позволяющим разгоняться полуторатонную машину до 100 км/ч за 4,3 секунды. Среди других важных особенностей спорткара — задний самоблокирующийся дифференциал и развесовка по осям в пропорции 50 на 50.

Как рассказали в компании, заказать новую Supra можно будет не только у одного из 13 аккредитованных на продажу автомобиля официальных дилеров, но и забронировать ее онлайн, через сайт представительства Toyota в России, где уже запущен обратный отсчет до старта продаж. Это очень кстати, учитывая ограниченность предложения при высоком спросе на автомобиль. Несмотря на то, что цены пока не объявлены, спорткары могут распродаться за несколько часов, и времени на поездку к дилеру у желающих купить Toyota Supra просто не будет.

Toyota обещает каждому владельцу новой Supra расширенную программу «Помощь на дорогах» и персональный консьерж-сервис.

«Я постоянно повторял разработчикам Toyota: „Необходимо тщательно совершенствовать все аспекты, напрямую влияющие на чувства и эмоции водителя“. Мы составляли лепестковые диаграммы, представляющие главным образом требования к автомобилю, такие как мощность, комфорт и экологические характеристики. Я говорил им: „Спорткар — это автомобиль для энтузиастов, поэтому нам не нужны идеальные показатели по всем параметрам!“ Нам нужна машина, управление которой доставляет истинное удовольствие. Все, что мешает этой цели, оставляем за бортом!», — рассказывает главный инженер проекта Toyota Supra A 90 Тецуя Тада.

В скором времени в модельном ряду Toyota может появиться недорогой спорткар.

Также компания готовит новый компактный кроссовер.

Фото: Toyota