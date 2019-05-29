«Автотор» в июне поставит на конвейер BMW X7

Для этого, в частности, в первом квартале модернизировали производственную площадку по выпуску автомобилей BMW.

Материалы по теме BMW планирует подписать специнвестконтракт без «Автотора»

«Автотор» планирует уже в июне начать производство топового внедорожника BMW X7, рассказал агентству «Прайм» источник на предприятии. Завершена комплексная модернизация производственной площадки по выпуску автомобилей BMW, которая нужна для планируемого увеличения производства на 2019 год и запуска новых моделей, одной из которых станет BMW X7. Производство новинки стартует через 2–3 недели. Машины будут собирать способом мелкоузловой сборки.

Недавно появилась информация, что автоконцерн рассматривает возможность строительства собственного завода мощностью 35 тысяч машин в год в индустриальном парке «Храброво».

Однако тот же источник сообщил, что пока никаких решений BMW не принял и по-прежнему выбирает между двумя вариантами строительства отдельного завода — как на территории «Автотора», так и в индустриальном парке «Храброво».

BMW с 1999 года выпускает автомобили на «Автоторе», но с 2012 года начались переговоры о совместном заводе. Из-за кризиса они были приостановлены, но в 2016–2017 годах возобновились, а в 2018 году стало известно, что немецкая компания стала рассматривать вариант альтернативной площадки в Калининградской области.

Мировая премьера BMW X7 состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году.

Будущий флагман BMW э лектромобиль iNEXT решили оснастить парящим дисплеем.



Фото: BMW