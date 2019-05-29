В офисах Porsche прошли массовые обыски

Немецкая прокуратура ищет доказательства причастности к финансовым злоупотреблениям в Porsche ее генерального директора Оливера Блюма.

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Помимо служебных помещений производителя спортивных автомобилей в Штутгарте и Вайссахе были проведены обыски в налоговых органах, юридической фирме налогового консультанта, а также в частных резиденциях в районах Карлсруэ и Пфорцхайм, а также в районе Остальб. Штутгартская прокуратура проинформировала, что в обысках Porsche в рамках судебного делопроизводства участвовали 176 полицейских и налоговых инспекторов, а также 10 государственных прокуроров. Представитель Porsche подтвердил факт проведения расследования и заявил, что руководство компании готово сотрудничать с властями.

Аудитор, проверяющий компанию, по мнению властей Германии, был подкуплен для передачи секретной информации налоговому консультанту Porsche, сообщает Stuttgarter Nachrichten. Кроме того, есть подозрение, что бывшему члену совета директоров компании было выплачено непропорционально высокое вознаграждение.

В результате этого дела могут быть наказаны пятеро сотрудников Porsche, в том числе некоторые руководители и налоговые консультанты.

Возможные злоупотребления средствами компании со стороны руководителей являются в Германии уголовным преступлением и могут повлечь наказание до 10 лет лишения свободы. Впрочем, это вопрос обсуждаемый, так, бывший генеральный директор «Дойче Банка» Йозеф Акерманн предстал перед судом за злоупотребления, связанные с предоставлением завышенных премиальных выплат руководству Mannesmann. Позже обвинения были сняты в обмен на 3,2 млн евро (3,6 млн долларов) без уголовного наказания и штрафных санкций.

Все это очень напоминает расследование, проведенное в отношении руководителей Volkswagen. Там прокурор сначала также проверял информацию о чрезмерно высоких зарплатах руководителей. Причем самих топ-менеджеров среди обвиняемых не было, но после этого Volkswagen временно ограничил размер именно их вознаграждения.

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