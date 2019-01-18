В России отзывают Porsche. Усилитель руля может отказать!

Под сервисную кампанию попали 1236 автомобилей модели Panamera.

Росстандарт информирует об отзыве 1236 автомобилей Porsche, из которых 1154 были проданы с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года и 82 еще не реализованы, с VIN-кодами согласно приложению.

Из-за ошибки в программном обеспечении в автомобилях на некоторое время может оказаться недоступной функция усиления рулевого управления. В этом случае руль становится «тяжелым» и для его вращения потребуется приложить повышенное усилие. Сбой устраняется после выключения и последующего включения зажигания, но кардинально это проблему не решает. Необходимо перепрограммировать блок управления электроусилителя руля.

Поэтому дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать на официальный сервис марки для проведения ремонтных работ. Владельцы могут и самостоятельно определить, подпадает ли их фастбек под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

Все работы в рамках сервисной кампании проводятся бесплатно для владельцев.

С материалами других отзывных кампаний можно ознакомиться по ссылке.

О своих впечатлениях от Porsche Panamera GTS рассказал наш автор.



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