Пять худших и лучших автомобилей для наступившей жары

Начнем с автомобилей, у которых кондиционер — проблемная зона. Первые места тут занимают китайские бюджетники Geely CK (Otaka) — 3,33% всех осмотренных машин, и Lifan Breez (520) — 2,08%. В пятерку проблемных вошли также Chevrolet Rezzo — 1,23%, Hyundai i20 — 0,60%, и Opel Antara первого поколения — 0,52%.
Покупателям Ford Mordeo третьего поколения, рестайлинговой Toyota Corolla (E120, E130), а также Chevrolet Express второго поколения специалисты советуют обращать повышенное внимание на соединения патрубков радиатора кондиционера — там довольно часто встречаются утечки хладагента, что хотя и поправимо, но требует определенных затрат.
Исследование провели эксперты сервиса CarPrice, тщательно осматривающие сотни тысяч автомобилей. На основании этого они и составили списки автомобилей, у которых охлаждение салона — больное место и у которых климатические системы практически безотказны.
А у этих автомобилей довольно редко встречаются проблемы с поддержанием комфортной температуры в жару. То есть системы кондиционирования можно считать вполне надежными. В пятерку лучших вошли: Chevrolet Lacetti — 0,04% отказов системы охлаждения, Kia Rio третьего поколения — 0,04%, Chevrolet Aveo первого поколения, рестайлинг — 0,08%, Renault Megane III — 0,16% и Renault Logan первого поколения — 0,16%.
Специалисты проанализировали статистику 240 тысяч осмотров с января 2016 года по май 2019 года. Возраст проверенных машин — от 3 до 10 лет.
- Есть две причины, по которым пластиковую бутылку не следует оставлять на жаре в машине.
- Сейчас почти в каждом автомобиле есть кондиционер, но не все знают о нюансах его использования, их можно найти здесь.
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