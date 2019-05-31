Грузовик сбил двух гаишников на обочине

Компания Motul готова в очередной раз встретиться с Isle of Man TT Mountain

Главное событие года снова наступает! Момент, когда все мысли мотоциклетных команд, брендов, поставщиков техники и фанатов со всего мира обращаются к Острову Мэн и легендарной гонке ТТ. С 25-го мая по 7-е июня этого года компания Motul снова выступит в качестве официального поставщика смазочных материалов для мероприятия, а также в качестве технического партнера нескольких отважных гонщиков, которые будут покорять знаменитый горный маршрут.