Грузовик сбил двух гаишников на обочине

ДТП, в котором пострадали два работника ДПС, произошло на 226-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставропольского края, возле села Заветного. Грузовой автомобиль марки Hyundai, который также тянул прицеп, съехал на обочину и на полном ходу правой стороной кабины врезался в стоявший там патрульный автомобиль ДПС. В момент столкновения в легковой машине марки Lada находились два инспектора ГИБДД, которые были заняты оформлением ДТП, произошедшим на этом участке дороги немного ранее.
«По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства Hyundai допустил наезд на стоящий автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Полицейские в момент ДТП находились в салоне машины и занимались оформлением автоаварии без пострадавших. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести двое сотрудников Госавтоинспекции Кочубеевского района госпитализированы», — говорится в опубликованном отделом пропаганды ГИБДД Ставропольского края.
Водитель грузового автомобиля, житель Ростовской области, в момент аварии был трезв, но управлял автомобилем на протяжении пяти часов без отдыха. Усталость мужчины, судя по всему, и стала причиной ДТП с участием полицейских. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится служебная проверка. Также сообщается, что жизни инспекторов, доставленных в больницу, в данный момент ничто не угрожает: у них зарегистрированы сильные ушибы и неопасные травмы. Водитель грузовика не пострадал.
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Фото: ГИБДД Ставропольского края
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